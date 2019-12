Lega Serie A, Giancarlo Abete è il nuovo commissario

Dopo le dimissioni di Mario Cicala, il consiglio federale ha votato il nuovo commissario della Lega Serie A. L’organo della Federcalcio presieduto da Gabriele Gravina, ha scelto Giancarlo Abete, ex presidente della Figc: non sarà solo commissario ad acta per l’elezione del nuovo presidente ma potrà firmare tutti i provvedimenti come un presidente. In attesa della nuova votazione, fissata a gennaio, dopo le fumate nere di lunedì.

Soddisfatto Gravina, a fine Consiglio: “Abete è una persona di grande equilibrio e di esperienza che già conosce il nostro mondo perfettamente e così le dinamiche della Lega calcio di Serie A. È una figura equidistante che merita rispetto, è una garanzia oltre ogni ragionevole dubbio e sospetto”.

Gli equilibri sempre precari in Lega potrebbero far venir meno in ogni caso l’elezione del nuovo presidente anche a gennaio, quando per eleggerlo basterebbero 11 voti. In questo caso, andrebbe nominato un commissario straordinario, ma Gravina esclude possa essere lo stesso Abete: “Ho sentito il presidente Abete che si ritiene un traghettatore con incarico a tempo senza possibilità di rivendicare prospettive di ruoli futuri. L’auspicio è che la Lega A, nel più breve tempo possibile proceda ad individuare la sua nuova governance”.