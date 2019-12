Forse la Ferrari non poteva festeggiare il Natale in modo migliore. Charles Leclerc ha firmato il rinnovo del contratto che lo lega alla scuderia di Maranello fino al 2024. Sia per il talento che per questioni anagrafiche, la Rossa punta forte sul monegasco indipendentemente dalla maggior esperienza di Sebastian Vettel. I due piloti dovranno condividere il box Ferrari anche nel 2020: un aspetto non facile, nonostante entrambi garantiscano che gli screzi seguenti all’incidente del Gp del Brasile siano acqua passata.

La gioia in casa Ferrari

È stata la Ferrari ad annunciare il rinnovo di contratto di Leclerc: “Siamo lieti di comunicare – hanno spiegato dalla scuderia – di avere esteso il contratto con Charles Leclerc, il talento che la squadra italiana ha cresciuto in casa dal 2016, all’interno della Ferrari Driver Academy, sarà dunque legato al team fino alla fine della stagione 2024”.

Binotto: “Vogliamo scrivere la storia”