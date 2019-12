Il calciomercato inizia il 2 gennaio, ma Zlatan Ibrahimovic ‘vede’ già il Milan. L’attaccante è a un passo dal ritorno in Italia, l’ufficialità è attesa prima della fine dell’anno per evitare qualsiasi rilancio delle concorrenti. In una Instagram story lo svedese, in abito elegante, mostra gli occhi di colore rossonero: un indizio che sembra fugare ogni dubbio sul suo ritorno a Milano.

Il Milan ha offerto a Ibrahimovic 4 milioni di euro per sei mesi. I rossoneri hanno battuto l’agguerrita concorrenza del Napoli, del Bologna e, negli ultimi giorni, dell’Everton del nuovo tecnico Ancelotti. Decisivi il rialzo dell’offerta economica (da 3 a 4 milioni), la voglia di rimettersi in gioco in un campionato di livello dopo due stagioni negli Stati Uniti e il desiderio della moglie di tornare in Italia.

Ibrahimovic non dovrà solo risollevare il Milan, undicesimo con 21 punti in 17 partite, ma aiutare Stefano Pioli a far crescere uno spogliatoio con molti giovani e con calciatori più esperti che in più di un’occasione, in questa stagione, hanno deluso le aspettative. Un bel regalo di Natale, dunque, per i tifosi rossoneri: i 38 anni dell’attaccante non preoccupano né loro né la società rossonera. Maldini e Boban hanno fatto all-in puntando sulla classe e sulla personalità dello svedese per ridare slancio a una stagione fin qui deludente. Chissà se basterà.