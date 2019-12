Genoa, si cambia di nuovo allenatore. Dopo l’addio di Thiago Motta, che aveva sostituito Aurelio Andreazzoli, arriva il comunicato ufficiale dell’ingaggio di Davide Nicola. L’ex allenatore di Crotone e Udinese ha firmato l’accordo con la società rossoblù per sei mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza. Domenica dirigerà il primo allenamento.

La società del presidente Enrico Preziosi, dopo l’arrivo ufficiale di Nicola, ha ringraziato l’ex tecnico Motta “per la dedizione profusa durante la sua esperienza”. È durata appena nove giornate la panchina dell’italobrasiliano. La società sta lavorando per rescindere il contratto dell’ex centrocampista in modo da non avere tre tecnici a libro paga, considerando che Preziosi sta già pagando l’esonerato Andreazzoli.