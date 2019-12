Sta per terminare il 2019, un anno ricco di emozioni a livello calcistico. Trecentosessantacinque giorni in cui sono condensate importanti conferme, come la Juventus che ha vinto il suo ottavo scudetto consecutivo, e grandi ritorni ai vertici (come il Liverpool di Jurgen Klopp, capace di vincere la Champions dopo 14 anni battendo in finale il Tottenham in un derby tutto inglese). Un anno di calcio da ricordare, al quale seguirà un 2020 altrettanto ricco di eventi. Ecco alcune date che gli appassionati di pallone devono segnarsi sul calendario.

Coppe europee: finali a Istanbul e Danzica

Il 2020 del calcio comincia a scaldare i motori fin dai primi giorni dell’anno, con la Premier League in campo tra il primo e il 2 di gennaio, ma entra nel vivo a partire da metà febbraio. In quel periodo ricominciano Champions League ed Europa League, con le gare ad eliminazione diretta. Gli ottavi di finale di Champions vedranno le gare d’andata spalmate tra il 18/19 febbraio e il 25/26 febbraio, mentre il decisivo ritorno sarà tra il 10/11 marzo e il 17/18 marzo. Periodo in cui, come da prassi, andranno in scena sia sedicesimi che ottavi di finale di Europa League.

A partire dal turno successivo, le due competizioni vanno a braccetto: quarti di finale tra il 7 e il 9 aprile (andata) e tra il 14 e il 16 aprile (ritorno). Il 28/29 aprile le migliori quattro di Champions League si sfideranno nelle semifinali d’andata, mentre il ritorno sarà tra il 5 e il 6 maggio. Stesse settimane, ma partite in programma di giovedì, per quanto riguarda le “colleghe” di Europa League. Per la finale della “coppa dalle grandi orecchie”, in programma il 30 maggio, è stato scelto lo Stadio olimpico Ataturk di Istanbul, mentre il 27 maggio a Danzica si concluderà quella che una volta veniva chiamata Coppa Uefa.

Il calcio in Italia

La Serie A torna ad appassionare tifosi e addetti ai lavori tra il 5 e il 6 gennaio, con le partite valide per la 18esima giornata. Un campionato che si annuncia incerto fino all’ultimo turno, in programma il 24 maggio. Tra i giorni da cerchiare in rosso sul calendario c’è anche il 15 maggio: data della finale di Coppa Italia. Ancora non è stato deciso, invece, quando comincerà la Serie A 2020/2021.

Il campionato europeo del 2020

L’estate calcistica sarà dominata dagli Europei che, in occasione del 60° anniversario della loro nascita, verranno disputati in 12 città europee. Sarà proprio l’Italia ad aprire le danze, il 12 giugno a Roma contro la Turchia. La fase a gironi è in programma appunto dal 12 al 24 giugno, con due sedi scelte per ogni raggruppamento. L’Italia è stata inserita nel Gruppo A e, dopo l’esordio contro la Turchia, tornerà in campo il 17 giugno contro la Svizzera. Il Galles il 21 giugno sarà l’ultimo avversario degli azzurri che, nella prima fase della competizione, giocheranno sempre all’Olimpico di Roma.

Il pallone riprende a rotolare nei più importanti stadi d’Europa il 27 giugno, con gli ottavi di finale che andranno avanti fino al 30. Tra il 3 e il 4 luglio, precisamente a Monaco di Baviera, San Pietroburgo, Roma e Baku si giocheranno i quarti di finale. La parte decisiva della competizione verrà vissuta tutta a Londra, con le semifinali in programma tra il 7 e l’8 luglio e la finalissima che andrà in scena il 12.

Olimpiadi senza l’Italia

Per la terza volta di fila l’Italia non sarà presente alle Olimpiadi. A Tokyo 16 squadre maschili Under 21 si giocheranno le medaglie, mentre il torneo femminile vedrà impegnate 12 nazionali. Per gli azzurrini fatale l’eliminazione al girone degli Europei giocati in casa, mentre alle ragazze non è bastato raggiungere i quarti di finale del Mondiale.

Altre competizioni

La seconda parte del 2020 è ancora tutta da decidere, per quanto riguarda le date di alcune competizioni. Incerto, per esempio, il giorno in cui si giocherà la Supercoppa Europea, per la quale però è già stato scelto l’Estadio do Dragao di Oporto. Il 21 novembre del 2020 è invece in programma l’ultimo atto della Copa Libertadores, con la vincitrice che andrà a disputare il Mondiale per club. Questa competizione verrà disputata a dicembre in Qatar, anche se le date non sono state definite. Un 2020 dunque denso di impegni per chi gioca o semplicemente osserva da appassionato quel meraviglioso sport che è il calcio.