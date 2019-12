Al classe 2000 più desiderato d’Europa piacciono il giallo e il nero. Erling Braut Haaland ha scelto il Borussia Dortmund. I tedeschi hanno bruciato una folta concorrenza, compresa quella della Juventus, e hanno convinto il Salisburgo ad accettare i 20 milioni della clausola presente nel contratto del norvegese.

In questa stagione ha segnato 28 gol, di cui 8 in Champions League. Nel girone è andato a segno per cinque partite di fila, rifilando una tripletta al Genk e due reti al Napoli. Haaland ha firmato col Borussia per quattro stagioni e mezzo. “Sarà incredibile giocare di fronte a 80mila spettatori”, ha detto durante la conferenza stampa di presentazione. Ma, per quello che ha fatto vedere fino a oggi, è facile credere che una volta in campo l’emozione svanirà per lasciare spazio a gol e grandi giocate.