Dopo la vittoria alle Atp Finals di Stefanos Tsitsipas e quella della Spagna in Coppa Davis, torna il grande tennis. La stagione maschile del 2020 parte con una grande novità: l’Atp Cup 2020, l’evento a squadre in calendario dal 3 al 12 gennaio. Sono 24 le nazioni al via, distribuite in sei gironi suddivisi in tre diverse città in Australia: Perth dove giocherà l’Italia, Brisbane e Sydney.

Azzurri con Usa, Norvegia e Russia

L’avventura degli azzurri nella Atp Cup 2020 inizia venerdì alle 10.30: nella prima giornata l’Italia affronta la Russia sul veloce della RAC Arena di Perth, sede degli incontri del Gruppo D. L’altro match del girone è Stati Uniti contro Norvegia. Il 7 gennaio gli azzurri ritroveranno gli Stati Uniti, affrontati anche a novembre in Coppa Davis.

Il debutto dell’Italia

Saranno i numeri due dei rispettivi team, Stefano Travaglia e Karen Khachanov, ad aprire la partita tra Italia e Russia. A seguire la sfida più attesa, quella tra i due numeri uno, ovvero Fabio Fognini e Daniil Medvedev. In chiusura il doppio tra la coppia azzurra formata da Fognini e Simone Bolelli e quella russa composta da Khachanov e Medvedev. Con Matteo Berrettini costretto al forfait per infortunio l’Italia, oltre a Fognini, Bolelli e Travaglia, schiera Paolo Lorenzi e Alessandro Giannessi.