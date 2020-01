Inizia con una sconfitta l’avventura dell’Italia nell’Atp Cup, il nuovo evento a squadre in calendario dal 3 al 12 gennaio. Alla RAC Arena di Perth, sede degli incontri del Gruppo D, gli azzurri hanno perso per 3-0 contro la Russia. Nel doppio finale, Karen Khachanov e Daniil Medvedev hanno battuto Simone Bolelli e Paolo Lorenzi (in campo al posto di Fabio Fognini) con il punteggio di 6-4, 6-3 e hanno fissato il punteggio tra Italia e Russia sul definitivo 3-0.

Poco prima, nel singolo, era stato Fabio Fognini a uscire sconfitto dal match contro Daniil Medvedev, nel secondo incontro della sfida tra gli azzurri e la Russia, Il tennista ligure è stato sconfitto dal numero 5 del ranking mondiale in tre set col punteggio di 1-6, 6-1, 6-3. Nel primo incontro ta Italia e Russia, invece, era stato Stefano Travaglia a cadere in due set contro Karen Kachanov, col punteggio di 7-5, 6-3.