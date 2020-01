“Tanti auguri Michael”. La Ferrari celebra i 51 anni di Schumacher

“Tanti Auguri Michael. Siamo tutti con te”. Con queste parole la Scuderia Ferrari celebra sui suoi canali social i 51 anni del leggendario Michael Schumacher. #KeepFightingMichael, l’hashtag a corredo nel messaggio.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 (cinque volte con la Ferrari) è costretto a letto dal 2013, dopo un tragico incidente sugli sci in Francia. Tantissimi gli auguri che stanno arrivando in queste ore a Schumacher per i suoi 51 anni da tutto il mondo della F1 dai tanti tifosi e appassionati.