Vittoria importante per l’Olimpia, ma quanta fatica. Nella 17esima giornata di Eurolega, l’ultima del girone d’andata, Milano ha la meglio sullo Zenit San Pietroburgo per 73-72. Una partita che consente alla squadra allenata da Ettore Messina di riscattarsi da un periodo critico (3 sconfitte nelle ultime 4 gare), sudando comunque le proverbiali sette camicie contro una squadra che dimostra di valere più dell’attuale ultimo posto in classifica.

Tanto equilibrio, poi sale in cattedra il professore

Fin dal primo quarto si capisce che per l’Olimpia non sarà una passeggiata. Il 9-3 iniziale per Milano è solo illusorio, perché lo Zenit rientra subito in partita e la tiene in equilibrio fino al termine del primo quarto (che premia i milanesi 19-17). Russi in vantaggio invece per buona parte del secondo quarto, ma raggiunti sul 41-41 proprio allo scoccare della sirena.

L’inizio del terzo quarto è dominato da Luis Scola, autore di due triple consecutive che portano il punteggio sul 51-44 per Milano. L’argentino è tra i protagonisti assoluti del match (con 10 punti e 10 rimbalzi), anche se la palma di miglior realizzatore dell’Olimpia se la guadagna il “professore” Vladimir Micov (a quota 13 punti a fine gara, più 2 rimbalzi e 2 assist). Il serbo ha anche il merito di effettuare la giocata che di fatto decide il match: quando il tabellone recita 2’30’’ nel quarto quarto, porta la sua squadra sul +4 (69-65) e fiacca le speranze russe.

Lo Zenit ha comunque il merito di chiudere con il minimo svantaggio una partita giocata con grande orgoglio. Le sofferenze fatte patire all’Olimpia sono state molte e distribuite in tutto l’arco della gara, nonostante i pronostici fossero tutti per i milanesi. Con questa vittoria, la squadra di Ettore Messina conclude il girone d’andata al settimo posto, riprendendo dunque la corsa verso i play-off.

Play-off, traffico per le ultime posizioni

Grazie al successo contro lo Zenit per 73-72 Milano in Eurolega sale a quota 18 punti, staccandosi dal folto gruppo delle squadre a 16 lunghezze (Stella Rossa, Khimki, Valencia e ASVEL). Sarà dunque una lotta molto serrata per la settima e l’ottava posizione della classifica. Per quanto riguarda i primi posti della graduatoria, Anadolu Efes e Real Madrid continuano a comandare in tandem, mentre il CSKA Mosca (reduce dalla vittoria sull’Olimpia) perde all’overtime contro il Panathinaikos. Anche il Barcellona perde terreno dalla vetta, cadendo a sorpresa per due punti contro il Baskonia.

I risultati della 17/a giornata

Stella Rossa – Bayern Monaco 93-63

Zalgiris Kaunas – Maccabi Tel Aviv 73-68

Olympiakos – Fenerbahçe 87-96

Baskonia – Barcellona 76-74

CSKA Mosca – Panathinaikos 102-106

Anadolu Efes – Khimki 101-82

ASVEL – Real Madrid 77-87

Olimpia Milano – Zenit S.Pietroburgo 73-72

Valencia – Alba Berlino 91-77

Classifica: Efes e Real Madrid 28 punti; Barcellona 26, Maccabi e CSKA 22; Panathinaikos 20; Milano 18; Stella Rossa, Khimki, Valencia e ASVEL 16; Baskonia 14; Olympiakos, Fenerbahçe e Bayern 12; Zalgiris e Alba Berlino 10; Zenit 8.