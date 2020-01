Adrien Rabiot più 70 milioni per Paul Pogba. Questa l’offerta che la Juventus avrebbe fatto pervenire al Manchester United per riportare a Torino il centrocampista dopo circa tre anni dall’addio. La notizia circola ormai da diverse ore in Inghilterra, e quantificherebbe il costo totale in poco meno di 100 milioni. Il cartellino di Rabiot, infatti, è valutato 25 milioni di euro. Di fatto, la Juventus rimetterebbe sul piatto i 100 milioni ricevuti nel 2016, al momento della cessione allo United.

Su Pogba c’è anche il Real Madrid

Pogba è uno dei centrocampisti più forti al mondo e ovviamente non piace solamente a Paratici. Il francese è seguito anche dal Real Madrid, guidato dal suo connazionale Zinedine Zidane. L’allenatore dei Blancos ha già evitato la domanda alla vigilia della sfida col Getafe. “Non ne parlo perché è un giocatore di un’altra squadra. La cosa più importante per lui, visto il suo infortunio, è tornare a giocare al più presto. Gli auguro il meglio, per il resto contano i giocatori che ho”. Insomma, parole di circostanza. Ma la Juventus, questo è chiaro, dovrà battagliare parecchio con le altre big europee per strappare Pogba al Manchester United.

Per quel che riguarda il Real Madrid, Zidane ha invece liberato Mariano Diaz. L’attaccante, ma usato da Zidane in questa stagione, piace molto alla Roma (che nel frattempo ha blindato Kalinic per bocca di Petrachi). La sensazione è che i giallorossi non abbiano comunque mollato la presa.

Eriksen-Inter: c’è chi lo dà per fatto

Dall’Inghilterra alla Danimarca, i rumors seguono un altro protagonista del mercato: Christian Eriksen. “Conoscete la situazione – ha detto Josè Mourinho, allenatore del Tottenham, in conferenza stampa – da questo momento può firmare accordi con altri club per giugno. Un’altra possibilità è che lui o un altro club vogliano fare un trasferimento ora, ma in questo caso sarebbe il Tottenham ad avere il controllo della situazione. Infine un’altra opzione è che lui rimanga. In questo momento è con noi ed è un nostro giocatore”. In sostanza, lo Special One non blinda il calciatore. Dichiarazioni che fanno il paio con le anticipazioni del quotidiano danese Ekstra Bladet, secondo cui sarebbe imminente l’intesa tra l’Inter e il centrocampista, molto gradito ad Antonio Conte. Secondo Ekstra Bladet, la trattativa potrebbe chiudersi tra i 20 e i 25 milioni.

Il Barcellona blinda Vidal

E Arturo Vidal? “A me interessano solo le questioni sportive, sono sicuro che tutto il resto si risolverà. Non è la prima volta che un club e un giocatore hanno punti di vista differenti su questioni contrattuali, e non sarà l’ultima. Vidal si è allenato bene, ha la voglia di sempre e a me interessa solo questo. Non penso che le situazioni extra sportive possano influire sul campo”. Parola di Valverde. L’allenatore del Barcellona sembra blindare il cileno, che però spinge per la cessione. C’è chi pensa che l’accelerata per Eriksen sia un bluff per spingere i catalani ad abbassare le pretese. Difficile che possano arrivare entrambi, a meno che per Eriksen si riesca a trovare un’intesa solo col giocatore, portandolo a Milano in estate a parametro zero. Sfumata sul nascere l’idea Nandez: il club lo reputa incedibile, a meno di clamorose offerte (dagli 80 milioni in su).

Milan, Massara cena con Todibo

L’asse Barcellona-Milano coinvolge anche l’altra squadra del capoluogo meneghino. Il Milan, non è sicuramente un mistero, ha puntato forte su Jean-Clair Todibo. Il ds rossonero, Frederic Massara, venerdì ha cenato col giocatore, sabato mattina invece ci sono stati dei contatti con l’agente del classe ’99. Todibo ha dato un’apertura di massima, ha sentito la proposta del Milan e il suo progetto, ma al tempo stesso non è pronto a chiudere definitivamente la sua avventura in blaugrana. Nel senso che, essendo molto giovane, vorrebbe comunque mantenere la possibilità di tornare al Camp Nou, nel prossimo futuro. Ecco perché si sta lavorando sulla formula giusta, per tutti. La prima ipotesi è un prestito con diritto di riscatto a favore del Milan. La seconda, invece, aggiunga il diritto di recompra per il Barcellona. Di sicuro il club rossonero eviterà di accontentarsi di prendere Todibo in prestito secco.

Gli altri movimenti della giornata

Mattia Destro è ufficialmente un giocatore del Genoa. Questo significa che Andrea Pinamonti sarà chiuso dall’ex Roma: ecco perché sta valutando un trasferimento alla Spal (che invece potrebbe cedere Andrea Petagna). Enrico Preziosi vuole continuare a rafforzare la squadra, ecco perché il nome di Fabio Borini è tornato ad essere accostato ai rossoblù. Sul giocatore del Milan, però, c’è anche la Fiorentina. Volto nuovo in casa Brescia: Corini potrà contare su Simon Skrabb, centrocampista finlandese appena prelevato dal Norrkoping.

Romanticismo in Serie B. Serse Cosmi torna a essere l’allenatore del Perugia dopo la separazione tra il club e Massimo Oddo.