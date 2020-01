Dopo Ciro Immobile a ottobre, è stato assegnato a un altro calciatore della Lazio il riconoscimento come mvp del mese. Sergej Milinkovic-Savic è infatti il miglior giocatore del mese di dicembre in Serie A.

Il riconoscimento della Lega Calcio è stato attribuito al centrocampista biancoceleste perché “con le sue prestazioni – come ha detto l’ad della Lega di Serie A, Luigi De Siervo – ha contribuito a trascinare la Lazio nell’attuale striscia di successi consecutivi. Un centrocampista completo, in grado di incidere sia nella fase difensiva con recuperi decisivi, sia in quella offensiva con i suoi gol e gli assist per i compagni”.

Il premio sarà consegnato al giocatore sabato allo stadio Olimpico prima della partita Roma-Napoli. Fra i dati, rilevati ed elaborati statisticamente da Stats Perform e Netco Sports, che hanno permesso al calciatore della Lazio di primeggiare, la Lega indica: una performance di efficienza tecnico-tattica del 95 per cento e fisica del 92 e una percentuale superiore al 50 per cento di riuscita dei passaggi a altissima difficoltà. Inoltre Milinkovic-Savic ha brillato in Serie A anche grazie a un indice di aggressività del 95 per cento e a un’efficienza del 92 nel pressing difensivo.