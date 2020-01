Una serata magica per l’Istanbul della pallacanestro. L’Anadolu Efes ha battuto in casa l’Olimpia Milano per 88-68 e si è presa la testa solitaria dell’Eurolega. Complice la vittoria del Cska Mosca sul Real Madrid, che lascia gli spagnoli a due punti di distanza. I turchi hanno domato la squadra di Ettore Messina chiudendo in vantaggio tutti e quattro i quarti e dilagando nel finale.

Il primo parziale si è chiuso con i padroni di casa avanti di uno (16-15) con un tentativo di Della Valle sulla sirena che non ha centrato il bersaglio. Messaggio premonitore di una serata non proprio brillante per Milano. Gli uomini di Ergin Ataman, infatti, hanno chiuso la seconda frazione con una fiammata che li ha portati all’intervallo lungo sul +9 (42-33).

Nel terzo periodo Scola, Micov e Roll hanno cercato di arginare i ritmi ossessivi dei turchi, che tuttavia sono arrivati all’ultimo quarto di gioco sul 65-49. Frazione che Sanli ha chiuso mettendo a segno tre tiri liberi su tre e fissando il risultato finale sull’88-68.

Sorpresa Valencia, colpo Fenerbahce

Se la vittoria dell’Efes su Milano non ha meravigliato gli appassionati dell’Eurolega, il colpo di giornata lo ha messo a segno il Valencia, vincendo in casa del Khimki 75-84. Ma la Spagna, per mano del Cska Mosca, ha perso la vetta della classifica. Il Real Madrid non è passato in Russia (60-55) e per chiudere al primo posto dovrà ora recuperare terreno sui turchi. Sempre dalle parti del Bosforo si è rialzato il Fenerbahce, capace di schiantare l’ASVEL 86-64.

I risultati della 19/a giornata

Cska Mosca – Real madrid 60-55

Khimki – Valencia 75-84

Anadolu Efes – Olimpia Milano 88-68

Fenerbahce – ASVEL 86-64

Olympiacos – Alba Berlino

Maccabi Tel Aviv – Barcellona

Zenit – Baskonia

Stella Rossa – Zalgiris

Panathinaikos – Bayern Monaco

Classifica: Efes 32 punti; Real Madrid 30; Cska e Barcellona 26, Maccabi 24, Milano e Panathinaikos 20; Stella Rossa e Valencia 18; Khimki, Fenerbahce e ASVEL 16; Baskonia e Olympiacos 14; Bayern 12; Zalgiris, Zenit e Alba Berlino 10.