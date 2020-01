Porte girevoli. Nelle ultime ore della sessione invernale del calciomercato hanno preso la scena diversi esterni, soprattutto offensivi. Prima l’ennesimo stop nella trattativa Spinazzola-Politano tra Roma e Inter, in concomitanza con l’atterraggio a Milano di Ashley Young. Poi la notizia, dalla Croazia, di un assalto del Milan a Dani Olmo (che intanto lavora con la Roma per lo scambio Suso-Under).

Lo spagnolo, in forza alla Dinamo Zagabria, piace a tutte le big, Barcellona compreso. E proprio i blaugrana, secondo Repubblica, starebbero preparando uno scambio con la Juventus: Bernardeschi sulla Rambla, Rakitic sotto la Mole. Occhio poi al Bayern Monaco, che non vorrebbe riscattare Perisic dall’Inter. Insomma, intrecci e rebus da provare a risolvere già in questa finestra: mancano due settimane.

Bernardeschi per Rakitic, la Juve ci prova

Dejan Kulusevski è stato ad oggi l’acquisto del mercato invernale della Juventus. Arriverà solo a luglio, aggiungendosi ai giocatori offensivi. Tra cui Federico Bernardeschi. L’ex viola, spesso titolare nella prima metà del campionato, adesso sembra aver perso parecchie posizioni nelle gerarchie di Maurizio Sarri, complici i tanti rientri di colleghi del calibro di Douglas Costa e Aaron Ramsey. Ecco allora che l’esterno della Nazionale potrebbe partire già a gennaio. Secondo Repubblica, piace molto al Barcellona (dall’estate). Ai bianconeri invece interessa Ivan Rakitic, disposto a lasciare il Camp Nou solo per la Juve o il Psg. Ad oggi è una possibilità, anche perché il croato sta spingendo per la cessione.

Inter, ecco Young. Perisic torna a Milano

Poco dopo le 14 di venerdì, arriva l’ufficialità: lo scambio tra Inter e Roma, relativo a Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, è saltato definitivamente. A sinistra, comunque, Antonio Conte potrà fare affidamento su Ashley Young, in città da questa mattina per le visite mediche di rito. Il piano B è Victor Moses, già allenato al Chelsea.

A uscirne peggio, quindi, la Roma di Fonseca. Ai giallorossi piace, e parecchio, Politano. Il giocatore vorrebbe tornare nel club in cui è cresciuto. Petrachi sarebbe disposto a portare avanti la trattativa per il solo ex Sassuolo, ma a condizione che si formalizzi il prestito gratuito. Da questa operazione ne dipende un’altra, questa volta col Milan, che coinvolge Suso e Cengiz Under. Intanto, dalla Germania rimbalza la notizia della riluttanza del Bayern Monaco a riscattare Ivan Perisic. Servono 20 milioni, ritenuti eccessivi dai bavaresi. Anche perché il croato era stato chiesto da Kovac, poi esonerato. Anche se Perisic dovesse tornare a Milano, sarebbe comunque ceduto in estate.

Milan, Suso-Under adesso aspettando Olmo

Gli applausi della curva rossonera all’ingresso in campo di Suso, durante Milan-Spal di Coppa Italia, hanno fatto piacere a Pioli, ma non spostano di una virgola il destino dello spagnolo. La clausola è di 40 milioni, improbabile che ci sia un club disposto a offrirli. Non ha brillato né con Giampaolo né con Pioli, e il passaggio al 4-4-2 lo ha definitivamente estromesso. Suso è il primo dei partenti, ma non l’unico: in uscita c’è anche Franck Kessié, senza dimenticare Paquetà.

Più incerto il futuro di Calhanoglu, accostato alla Roma, proprio come l’ex Liverpool. Ma mentre il turco vorrebbe restare a Milano, lo spagnolo sarebbe disposto a cambiare aria pur di giocare. Se Politano dovesse definitivamente sfumare, Suso si candiderebbe a possibile alternativa. In lavorazione c’è lo scambio con Cengiz Under, anche se l’esterno giallorosso non sembra la soluzione ideale per il nuovo 4-4-2 di Pioli. Certo è che Milan e Roma non vogliono tenere nello spogliatoio due giocatori scontenti. Quindi, tattiche e moduli a parte, la trattativa potrebbe resistere.

E per il futuro? Il Milan si prepara all’ennesima rifondazione, ma il segnale lanciato dalla dirigenza rossonera è incoraggiante. Dalla Croazia, infatti, è rimbalzata con insistenza la voce di un interessamento molto forte nei confronti di Dani Olmo, stellina della Dinamo Zagabria. Zvonimir Boban è la chiave, dato che i rapporti tra lui e la società croata sono ottimi. Sul piatto, per adesso, ci sarebbero 30 milioni di euro (bonus compresi) per il club e 2,5 milioni di euro all’anno fino al 2025 per l’esterno. Una trattativa non semplice, su Olmo c’è mezza Europa. Di sicuro, però, bisogna agire presto. Il suo contratto scade a giugno 2021, difficile che possa accettare un rinnovo, e da febbraio potrebbe finire in panchina se non in tribuna. Il Milan aspetta.