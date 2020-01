Fabio Fognini, l’unico azzurro rimasto in gara nel tabellone maschile degli Australian Open, ha battuto l’argentino Guido Pella in tre set conquistando gli ottavi. Si è sbarazzato del proprio avversario in tre set e nel prossimo incontro affronterà Tennys Sandgren, giustiziere di Matteo Berrettini nel secondo turno.

Contro il numero 25 del mondo Fognini si è imposto in tre set, con il risultato di 7-6 (7/0), 6-2, 6-3. Il ligure, n. 12 Atp, è partito lento e ha dovuto annullare due palle per lo 0-2. Ha fallito l’occasione per strappare il servizio all’avversario nel 7° gioco ma, nel tie-break, si è dimostrato solidissimo chiudendo 7-0. Pella ha resistito fino al 2-2 nel secondo, poi l’azzurro ha cambiato marcia infilando 4 giochi di fila (6-2) con palla del contro-break annullata sul 4-2. Nel terzo Fogini è scattato sul 3-1 poi ha calato un po’ l’attenzione e per due volte ha perso la battuta non gestendo un break di vantaggio. Ma una volta portatosi sul 5-3 non si è più distratto e ha chiuso al primo match-point.

Djokovic e Federer avanti, eliminato Tsitsipas

Tutto facile per Novak Djokovic. Il serbo, seconda testa di serie, ha impiegato appena 85′ per sbarazzarsi del giapponese Yoshihito Nishioka: 6-3 6-2 6-2 il finale. Prossimo ostacolo l’argentino Diego Schwartzman, 14esimo favorito del tabellone, che ha eliminato Dusan Lajovic per 6-2 6-3 7-6(7).

Anche Roger Federer vince, ma soffrendo molto. Lo svizzero ha superato al quinto set l’australiano John Millman per 4-6 7-6(2) 6-4 4-6 7-6(8). Il fuoriclasse, sotto 8-4 al super tie break, ha ribaltato tutto sul più bello. Prossimo avversario Marton Fucsovics, che ha sconfitto Tommy Paul per 6-1 6-1 6-4.

Escono invece di scena due top 10: il greco Stefanos Tsitsipas, n. 6, non è riuscito ad arginare il servizio del canadese Milos Raonic che si è imposto per 7-5 6-4 7-6 (7/2) e lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, n. 9, è stato piegato in 5 set da un ispirato Marin Cilic che si è imposto per 6-7 (3/7) 6-4 6-0 5-7 6-3.

Donne, Coco Gauff inarrestabile

Tre grandi sorprese le riserva il tabellone femminile. La baby Coco Gauff, 15 anni, ha eliminato la detentrice del titolo Naomi Osaka. Per l’astro nascente del tennis mondiale si tratta della prima vittoria contro una delle primi cinque della classifica mondiale. Serena Williams, che puntava a vincere il suo 24esimo titolo negli Slam, cede dopo una partita molto sofferta alla cinese Qiang Wang, numero 29 del mondo. Primo set vinto proprio dall’asiatica per 6-4, grande equilibrio nella seconda frazione che Serena è riuscita a portare a casa con un tie-break. A quel punto si pensava che la cinese potesse risentire del contraccolpo psicologico, ma nel terzo e decisivo set riusciva a imporsi 7-5.

L’ultima partita di Wozniacki

Eliminata anche Caroline Wozniacki, ex numero 1 del mondo che aveva annunciato di giocare il suo ultimo torneo in carriera, si è fatta sorpresa dalla tunisina Ons Jabeur, numero 78 delle classifiche mondiali. Il punteggio finale a favore della tunisina è stato 7-5 3-6 7-5. “Quello che ho ottenuto in campo è stato incredibile. Il supporto di mio padre che mi ha allenato in tutti questi anni. Ecco, questi ricordi non mi lasceranno mai. Piango, ma sono felice”, ha detto prima di lasciare la Margaret Court Arena per l’ultima volta.