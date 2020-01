Fabio Quartararo è l’erede di Valentino Rossi scelto dalla Yamaha. Il pilota francese, dal 2021, affiancherà Maverick Vinales nel team ufficiale della casa giapponese. Rossi ha guidato la M1 dal 2004 al 2010 e dal 2013 ad oggi. Insieme hanno vinto quattro mondiali nella classe regina, la MotoGp.

Il Dottore avrà ancora un po’ di tempo per decidere se smettere (compirà 41 a metà febbraio) o se continuare. Nel secondo la Yamaha potrebbe mettergli a disposizione una moto del team satellite. Oppure il 46 giallo potrebbe dedicarsi una squadra creata su misura per sé e magari, perché no, per il promettente fratello, Luca Marini.

Rossi: “La pista mi dirà cosa fare”

“È chiaro che dopo gli ultimi cambiamenti tecnici sulla moto e l’arrivo di Idalio Gaviria e David Munoz, il mio primo obiettivo è essere competitivo quest’anno e continuare la mia carriera anche nel 2021 – ha spiegato Rossi dopo la decisione della Yamaha di puntare su Quartararo -. Ma prima di fare questo, ho bisogno di alcune risposte che solo la pista e le prime nuove gare potranno darmi. Sono felice di sapere che, se dovessi continuare, la Yamaha mi supporterà in tutti gli aspetti, garantendomi una moto e un contratto ‘factory'”. La prossima settimana saranno in programma i primi test dell’anno a Sepang. “Lavorerò al massimo col team per essere pronto al via della stagione”.