Le ultime ore di calciomercato in diretta su Sport.it. Le squadre di Serie A avranno tempo fino a stasera per chiudere le trattative in corso. La sessione invernale terminerà alle 20. Tra le squadre più attive delle ultime ore Lazio, Fiorentina e Genoa. Ma si attendono sorprese dell’ultim’ora.

Lazio

Il sogno dei biancocelesti e di Simone Inzaghi si chiama Olivier Giroud. Giovedì Lotito ha trovato l’accordo con l’attaccante francese per un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Adesso Tare sta cercando di convincere il Chelsea a lasciar partire il giocatore a cifre accettabili. Lazio che, però, dovrà stare attenta agli inserimenti di Inter e Tottenham, entrambe a caccia di una punta di peso.

Juventus

Anche se di colpi in entrata non se ne vedono (Kulusevski arriverà a Torino in estate), prosegue lo sfoltimento della rosa bianconera. Emre Can, escluso dalla lista Champions e fuori dal progetto tecnico di Sarri, va al Borussia Dortmund. Per il centrocampista tedesco la Juventus incasserà 28 milioni di euro.

Fiorentina

I viola, scatenati nelle ultime ore, guardano al futuro. Dopo aver ufficializzato gli arrivi in prestito con obbligo di riscatto di Igor dalla Spal (7 milioni) e di Alfred Duncan dal Sassuolo (15 milioni), la Fiorentina ha soffiato Sofyan Amrabat al Napoli. Il difensore del Verona, per cui il presidente Commisso pagherà 15 milioni di euro più due di bonus, arriverà a Firenze a giugno. Un altro colpo in prospettiva dopo quello di Christian Kouamè, prelevato dal Genoa nonostante la rottura del crociato del ginocchio destro.

Ma Pradè sta lavorando anche in uscita: tre giovani saranno mandati in prestito per fare esperienza. Si tratta di Riccardo Sottil (Spal), Luca Ranieri (Ascoli) e Cristobal Montiel (raggiungerà Mirko Antonucci della Roma in Portogallo, al Vitoria Setubal). Dopo soli sei mesi ha invece il sapore dell’addio il prestito con diritto di riscatto di Kevin-Prince Boateng al Besiktas.