“Sono disgustato: non ho mai parlato in questi termini, ma oggi sono arrabbiatissimo per quel che è successo con l’arbitro”. È un Rocco Commisso furioso quello che ai microfoni di Dazn commenta la sconfitta della Fiorentina per 0-3 in casa della Juve. Commisso nel post partita ha precisato che “con 350 milioni di parco giocatori e stipendi altissimi, la Juventus non ha bisogno dell’aiuto degli arbitri. Se sono più bravi, lasciateli vincere sul campo da soli, senza aiuti”.

Per il patron viola, inoltre, non si tratterebbe della prima volta in cui la Fiorentina viene penalizzata dalle scelte dei direttori di gara. “Con Inter e Genoa c’erano due rigori per noi e non sono andati al Var, qui invece sono andati e si è visto. Il primo rigore forse poteva esserci, il secondo assolutamente no. Sono qui da sei mesi, non ho mai criticato gli arbitri, ma non è possibile che decidano le partite”.

L’episodio che ha scatenato l’ira di Commisso è il secondo rigore fischiato in favore dei bianconeri, assegnato per un contatto molto discutibile tra Ceccherini e Bentancur sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, nel momento della partita in cui i viola stavano provando a rendersi pericolosi dalle parti di Szczensy. Il primo penalty, invece, era stato fischiato in favore dei bianconeri per un braccio largo di Pezzella.

In entrambi gli episodi l’arbitro Fabrizio Pasqua è stato invitato a bordocampo a rivedere di persona l’accaduto. “Se si vuole mandare il calcio italiano in tutto il mondo – ha concluso Commisso, che a questo tema tiene particolarmente, avendo anche proposto di aprire un ufficio della Lega di Serie A nella sua New York – non si possono verificare le situazioni che sono accadute oggi. Sono arrabbiatissimo, se la Juve è più brava di noi lasci che vinca sul campo, non che venga aiutata dall’arbitro. Ho parlato con i miei giocatori, sono molto arrabbiati anche loro”.