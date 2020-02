Gian Piero Gasperini ha vinto la Panchina d’Oro per la stagione 2018-2019, premio assegnato dalla Figc al miglior allenatore del campionato. Il tecnico dell’Atalanta, guidata per la prima volta nella sua storia al terzo posto e alla qualificazione alla Champions, ha ottenuto 22 voti sui 49 che hanno espresso le loro preferenze tra i tecnici a Coverciano. Alle spalle di Gasperini sono finiti l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic (13 voti), che ha ricevuto il premio speciale del settore tecnico, e Massimiliano Allegri (6 voti), vincitore delle ultime due edizioni del premio.

“È un grande orgoglio ricevere un premio prestigioso come questo – ha detto Gasperini – Non posso che condividerlo con tutto il mio staff, la società e i giocatori. Ma voglio condividere il premio anche con tutta Bergamo, perché anche la città è stata protagonista di una stagione eccezionale”. Gasperini ha poi voluto dedicare il premio “a tutti gli allenatori, perché facciamo una professione veramente difficile, segnata da molte tensioni, sia prima che dopo le partite, e spesso anche quando vinciamo. Al tempo stesso dobbiamo sempre pesare che siamo dei privilegiati e quando arriva una soddisfazione come questa è una grande, vera emozione”.

Sarà premiato a Firenze

Gasperini ha anche parlato della sfida di sabato prossimo contro la Fiorentina al Franchi: “L’ultima volta si è un po’ tutti esagerato, anche da parte mia. Ora si riparte da 0-0 a tutti i livelli – ha detto il tecnico dell’Atalanta, che al termine della partita di Coppa Italia con i viola sbottò contro i cori offensivi di una parte della tifoseria -. Sabato sarà solo una partita di calcio fra due squadre che giocano bene e puntano ai rispettivi obiettivi”.

Gli altri riconoscimenti

Gli altri riconoscimenti sono stati assegnati a Fabio Liverani (Lecce, serie B), Fabio Caserta (Juve Stabia, Lega Pro), Betty Bavagnoli (Roma, serie A femminile), Alessandro Pistolesi (Empoli Ladies, serie B femminile), Fulvio Colini (Italservice Pesaro, serie A di calcio a 5 maschile), Gianluca Marzuoli (Montesilvano, serie A di calcio a 5 femminile). A Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Inter, è andato il premio alla memoria di Mino Favini, storico dirigente a capo dei giovani di Atalanta e Como.