Caos a Barcellona, dove Lionel Messi attacca pubblicamente il direttore sportivo, Eric Abidal, tanto da costringere il presidente Josep Maria Bartomeu ad annullare tutti i suoi impegni e far ritorno subito nel capoluogo catalano. Una crisi diplomatica scoppiata nella serata di martedì e originata da un’intervista dell’ex terzino, ora dietro una scrivania: Abidal, spiegando le ragioni che hanno portato all’esonero di Valverde, aveva dichiarato che “molti giocatori non erano soddisfatti né lavoravano granché” col precedente allenatore. Parole che non sono andate giù a Messi, che è sceso in campo contro Abidal.

L’argentino: “Fuori i nomi”

“Sinceramente non mi piace fare queste cose ma credo che ognuno deve essere responsabile delle proprie mansioni e farsi carico delle proprie decisioni – ha scritto Messi su Instagram -. I giocatori si prendono le responsabilità in campo e siamo i primi a riconoscere quando non facciamo bene. Anche i dirigenti devono prendersi le proprie responsabilità e farsi carico delle decisioni che prendono. Credo che quando si parla di giocatori, bisogna fare i nomi, perché così si infanga tutti e si alimentano cose che si dicono e non sono vere”.

Una vera e propria bomba che, secondo l’emittente catalana RAC1, ha spinto dunque Bartomeu a convocare Abidal per una riunione d’urgenza. E secondo la stampa iberica il massimo dirigente del club potrebbe arrivare a cacciare il suo dirigente. L’impressione è infatti che mai come oggi il Barcellona rischi di perdere Messi, al di là del contratto in scadenza nel 2021 e della clausola che gli consentirebbe di liberarsi a fine stagione. Il numero dieci blaugrana è rimasto deluso dal mancato ritorno di Neymar, dal modo in cui è stato cacciato Valverde e anche dalla gestione dell’ultimo mercato invernale, dove non è arrivato il tanto desiderato attaccante chiamato a sostituire l’infortunato Suarez. Tra i nomi c’era anche quello di Lautaro Martinez, connazionale della Pulce.