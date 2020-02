Eugenio Corini saluta di nuovo il Brescia. È ufficiale il secondo esonero stagionale per il tecnico che nella passata stagione aveva guidato le Rondinelle verso il ritorno in Serie A. La sconfitta di sabato a Bologna e l’ultimo posto in classifica in compagnia della Spal hanno infatti convinto il presidente Massimo Cellino a cambiare ancora, sebbene appena domenica la società avesse diramato una nota per smentire le voci su un nuovo avvicendamento in panchina. Il successore di Corini a Brescia sarà Diego Lopez, allenatore pupillo di Cellino ai tempi del Cagliari e già in passato accostato alla guida del club lombardo. Lopez firmerà un contratto di due anni e mezzo.

Il Corini-bis, dunque, è durato appena 9 partite. Il tecnico era stato esonerato dopo il ko di Verona nell’undicesima giornata, ma dopo tre partite (zero punti, zero gol fatti e 10 subiti), Cellino aveva fatto dietrofront, cacciando a novembre Fabio Grosso e richiamando l’ex regista. L’avvio era stato incoraggiante, con i successi su Spal e Lecce, ma 2 punti nelle successive 7 gare sono stati giudicati un bottino troppo misero per andare avanti.