Si chiama SF1000 la nuova monoposto della Ferrari per la stagione 2020 di Formula Uno. La nuova macchina che sarà guidata dai piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc (fresco di rinnovo) è stata svelata per la prima volta lontano da Maranello, al Teatro Valli di Reggio Emilia. Il suo nome è un tributo al traguardo dei 1000 Gran Premi disputati dalla scuderia, un traguardo che verrà raggiunto alla nona gara del campionato.

“La Ferrari è orgogliosa dell’Italia e di rappresentare l’Italia nel mondo”, ha detto il presidente del Cavallino, John Elkann, presentando la nuova Sf1000. “Siamo orgogliosi di presentarla a Reggio Emilia, per la prima volta fuori casa, a Reggio Emilia dove è nato il tricolore. Nei 70 anni di storia della Formula Uno – ha ricordato Elkann -, la Ferrari è l’unica che ha partecipato fin dall’inizio. Ci sono state 991 gare, di cui 238 vinte. E nonostante tutte queste vittorie la fame di vittorie è ancora enorme”.

Camilleri: “Abbiamo piloti di talento”

Per i due piloti, tra cui non sono mancati screzi nella passata stagione, sarà dunque una grande responsabilità. “Per Sebastian e Charles questa è la seconda stagione insieme: hanno un talento incredibile – ha detto Louis Carey Camilleri, ad della Rossa – e condividono una grande passione e l’orgoglio per la Ferrari“.

Binotto: “Competizione parte del nostro dna”

La SF1000 è la 66esima vettura Ferrari per la Formula 1. “Questo è un anno davvero particolare: affronteremo le sfide del 2020 e, in parallelo, svilupperemo la vettura per il futuro. Il nostro gruppo – ha detto il team principal Mattia Binotto – deve crescere. Imparerà dagli errori fatti, dobbiamo concentrarci su affidabilità. La sfida che ci attende nel 2021 è una sfida epocale, uno dei cambi più grossi dall’inizio della Formula 1″.

Nel 2020 la Formula 1 compie 70 anni. Sarà un anno “con tante cose da celebrare: la Ferrari c’è sempre stata – ha proseguito Binotto -, fin dall’inizio. Non è mai mancata, è la squadra più vincente di sempre. Siamo orgogliosi, la competizione fa parte del nostro dna: la Ferrari c’è stata e ci sarà sempre”.

Vettel: “È più rossa del solito…”

Entusiasmo anche da chi dovrà guidare la nuova monoposto. “È fantastica, è anche un po’ più rossa”, ha scherzato Sebastian Vettel. “Quest’auto – ha aggiunto il tedesco – è frutto di tante ore di lavoro, si vedono le differenze rispetto a quella dell’anno scorso, soprattutto nel retro che è molto più ristretto, non vedo l’ora di guidarla. Facciamo grande affidamento su tutte le persone che lavorano a Maranello, dobbiamo avere un po’ di pazienza. In questa seconda stagione avrò “un approccio diverso: conosco la squadra e la vettura che è una nuova auto, ma sviluppata de quello dello scorso anno”.

Spadafora: “Diamante del Made in Italy”

La nuova Rossa è piaciuta anche al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. “La nuova Ferrari SF1000 con questa versione del tricolore è bellissima. Il cavallino rampante – ha scritto su Facebook – è tra le punte di diamante del nostro Made in Italy. Competenza e passione, nuove tecnologie e tradizione si fondono portando in alto i nostri colori nel mondo.