Per la prima volta nella sua sua storia la Reyer Venezia ha vinto la Coppa Italia. Nella finale della Final Eight di Pesaro l’Umana campione d’Italia in carica ha battuto Brindisi 73-67. È la prima volta nella storia della Final Eight che la Coppa viene vinta dalla testa di serie numero 8 del tabellone.

Venezia, che nelle sette precedenti partecipazioni alla fase finale era stata sempre eliminata al primo turno, aveva battuto la Virtus Bologna nei quarti e Milano in semifinale. Per Brindisi è la seconda sconfitta consecutiva in finale, un anno fa a Firenze si arrese a Cremona.