A poco meno di un mese dalla tragica scomparsa di Kobe Bryant, precipitato con il suo elicottero a Calabasasas (Los Angeles), si è giocata a Chicago la 69esima edizione dell’All Star Game, uno degli eventi più importanti della stagione Nba. Prima dell’inizio della partita – terminata 155 a 157 – la cantante Jennifer Hudson, che si è presentata sul palco con un vestito viola a ricordare il colore dei Lakers, squadra in cui ha giocato Kobe Bryant, per rendere omaggio al Black Mamba si è esibita in un’emozionante versione del brano “For All We Know (We May Never Meet Again)”. Sullo sfondo, sul maxischermo, sono state proiettate alcune fra le immagini più belle della carriera di Bryant e della figlia Gianna, anche lei morta nel tragico incidente.

