Quattro partite di Serie A di questo weekend, che vale la 25/a giornata, sono state rinviate: non si giocheranno Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Verona-Cagliari, previste per le 15 di domenica 23 febbraio, e Inter-Sampdoria, posticipo delle 20.45.

La decisione è stata presa, e ufficializzata dalla Lega di Serie A, in concomitanza con le misure straordinarie messe in campo dal governo per arginare l’emergenza coronavirus tra Veneto e Lombardia. Nelle due regioni, interessate da focolai di Covid-19, erano già state rinviate tutte le partite dei dilettanti e delle serie giovanili.

Per il proseguo del campionato i vertici del calcio italiano stanno pensando a uno o più turni (in base al protrarsi del contagio) a porte chiuse. Una decisione che eviterebbe di rinviare un numero consistente di partite senza andare ad intasare il calendario, in vista anche degli Europei che inizieranno il 12 giugno.