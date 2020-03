Germania, da figuraccia epica a gran gol, l’attaccante si riprende giusto in tempo. Il video di un’azione memorabile che poteva finire male. A tu per tu con il portiere Waldemar Sobota, attaccante polacco che gioca nel St. Pauli, squadra di ‘serie B’ tedesca, ha inciampato sul pallone ed è caduto rovinosamente. In qualche modo, tuttavia, la punta è riuscita a segnare. La sua squadra ha battuto il Vfl Osnabruck per 3-1.

