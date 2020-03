Il Covid-19 ferma anche il campionato di basket per eccellenza dopo il primo caso tra i giocatori. Rudy Gobert, lungo degli Utah Jazz, è il primo contagiato da Coronavirus e la Nba, il torneo più seguito e spettacolare al mondo, è sospesa. Show che, adesso, è costretto a fermarsi come molte altre manifestazioni sportive nel mondo.

Il fatto che sia stato Gobert il primo della lega americana a contrarre il Covid-19 sembra quasi uno scherzo del destino. Qualche giorno fa, infatti, il francese si era reso protagonista di un siparietto di pessimo esempio in cui, in conferenza stampa, toccava microfoni e altri oggetti utilizzati da altre persone per far vedere che tutto era normale. Per dimostrare, a sua detta, che con le precauzioni anti Covid-19 si stava esagerando. Video per cui, nelle ultime ore, è stato molto criticato sui social network.