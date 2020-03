Il calcio non è certo immune al Covid-19 e la notizia del primo contagiato in Serie A è arrivata intorno alle 23 di mercoledì sera. Il difensore della Juventus, Daniele Rugani, è risultato positivo al Coronavirus ed è attualmente asintomatico. Lo ha comunicato il club bianconero attraverso i propri canali social: “Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie — Daniele Rugani (@DanieleRugani) March 12, 2020

Juve e Inter in isolamento

Il calciatore bianconero è il primo del nostro campionato ad aver contratto il Coronavirus. La sua positività al test avrà come conseguenza la messa in isolamento dei suoi compagni di squadra e dell’intero staff tecnico e medico della Juventus. Stesso discorso per la rosa dell’Inter: le due squadre si sono affrontate domenica 8 marzo nel posticipo della 26/a giornata di campionato, giocato a porte chiuse e vinto 2-0 dai bianconeri.

Tutto dipende da Euro 2020

Il campionato italiano, come stabilito dal Dpcm del 9 marzo, è sospeso fino al 3 aprile. Ma il diffondersi del contagio mette a serio rischio la conclusione del torneo, a meno che la Uefa non appoggi la proposta dello slittamento degli Europei (partita inaugurale in programma a Roma, il 12 giugno), consentendo cosi alla Serie A di giocare le ultime 12 giornate quando la situazione tornerà alla normalità.

Anche in Europa ci si dovrà fermare

Non solo l’Italia, però. Le precauzioni che verranno prese dopo la positività di Rugani al Covid-19, oltre allo stato di “pandemia” dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, mettono in discussione anche il proseguo della Champions League. La Juventus, infatti, martedì 17 marzo dovrebbe ospitare la partita di ritorno degli ottavi contro il Lione (a porte chiuse). Si giocherà o no? L’epilogo è facilmente intuibile visto il precedente odierno: la Uefa ha sospeso le partite di Europa League tra Inter e Getafe (gli spagnoli hanno insistito per non volare a Milano) e tra Siviglia e Roma (la Spagna ha bloccato tutti i voli dall’Italia).