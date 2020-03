Cancellato il Gp d’Australia: anche la F1 si ferma per il Coronavirus

Il Coronavirus stoppa anche la nuova stagione di Formula 1. Il Gp d’Australia, in programma domenica 15 marzo, è stato cancellato. La decisione è stata presa dopo la positività al Covid-19 di un tecnico della McLaren. Esito degli esami arrivato poco dopo l’attacco di Lewis Hamilton, che aveva il circus della F1 “di badare soltanto al re denaro, mentre gli altri sport, tra cui la Nba, stanno rinviando tutti gli appuntamenti in calendario”.

A questo punto è difficile che si corra anche in Bahrain, il 22 marzo a porte chiuse, visto che tutti i componenti della scuderia inglese dovranno osservare un periodo di quarantena. Ma mentre si lavora allo slittamento dei Gran premi in programma, la prima gara in Vietnam, novità della stagione 2020 fissata in aprile, rischia di saltare del tutto come quella di Shanghai.