Perdersi tra le pagine dei libri ricordando epici momenti di sport. Può essere questo un passatempo per milioni di appassionati, a cui il Coronavirus ha tolto la possibilità di ammirare le gesta dei propri campioni preferiti. Nelle lunghe giornate di quarantena, certamente il tempo a disposizione è maggiore per dedicarsi ad attività come la lettura. Per quanto riguarda la letteratura sportiva, ecco dieci titoli – riguardanti varie discipline – davvero da non perdere.

Paolo Condò – “La storia del calcio in 50 ritratti”

Lo sport più popolare del mondo raccontato attraverso le gesta dei suoi protagonisti. Paolo Condò ha stilato una sua personale classifica, raccontando in maniera sublime le vicende di 50 icone – tra giocatori, allenatori e arbitri – che hanno impresso a caratteri cubitali il loro nome sulla lunga e appassionante storia del calcio.

Federico Buffa e Carlo Pizzigoni – “Lo sport più popolare del mondo raccontato attraverso le gesta dei suoi protagonisti”

“Chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio”. Questa celebre frase di Josè Mourinho ha probabilmente guidato Buffa e Pizzigoni nel racconto di 13 edizioni dei Mondiali di calcio. Una narrazione che non si è concentrata solo sulle dinamiche di campo, ma che ha anche riguardato aspetti sociali, culturali e politici dei paesi e dei protagonisti che hanno fatto la storia della coppa del mondo. Un viaggio che parte dalla prima edizione del 1930 fino ad arrivare a quella del 2014.

Carlo Pizzigoni – “Locos por el fútbol. Cent’anni di calcio. Pelè, Messi, Maradona e altri sudamericani”

Se l’Inghilterra è il paese in cui è nato il calcio, il Sudamerica è il luogo della Terra con la maggiore passione per questo sport. Una sorta di “patria sentimentale” del calcio che Pizzigoni racconta Paese per Paese, attraverso storie di club, di nazionali e di calciatori protagonisti. Da Maradona a Pelè, da Messi a Ronaldo, non tralasciando giocatori meno celebrati ma ugualmente capaci di far vibrare i cuori dei sudamericani.

Piero Trellini – “La partita. Il romanzo di Italia-Brasile”

5 luglio 1982: una data difficile da dimenticare. Il classico giorno in cui tutti si ricordano dove fossero e cosa stessero facendo. Quel pomeriggio al Sarrià si affrontarono l’Italia di Bearzot, delle polemiche e del silenzio stampa, e lo splendido Brasile guidato da Zico, Falcao e Socrates. Una disfatta all’apparenza scontata, che si trasforma in una delle pagine più indimenticabili della storia del calcio italiano.

Andre Agassi – “Open. La mia storia”

Tanti sportivi si sono raccontati nel corso degli anni, ma difficilmente un’autobiografia ha avuto successo come quella di Andre Agassi. Il rapporto di amore-odio con il tennis, le vicende sentimentali, le cadute e le resurrezioni di un uomo che ha segnato in modo evidente la storia dello sport con la racchetta grande.

Gianni Clerici – “Wimbledon. Sessant’anni di storia del più importante torneo del mondo”

Wimbledon 2020 a rischio rinvio? Gli appassionati possono consolarsi leggendo la storia di questo importantissimo torneo di tennis. Gli incontri memorabili, la carriera e la vita dei fuoriclasse di questo sport raccontati da Gianni Clerici, ex campione e giornalista che per anni ha fatto vivere al pubblico italiano il torneo di Londra.

Jack McCallum – “Dream Team”

L’unico vero Dream Team nella storia dello sport. Si tratta della nazionale statunitense di basket, che nel 1992 affrontò le Olimpiadi di Barcellona riunendo fuoriclasse del calibro di Michael Jordan, Magic Johnson e Larry Bird. Uno show continuo, che contribuì a rendere la NBA un fenomeno globale. La migliore esibizione, però, non è stata mai vista da nessuno: una partitella di allenamento in cui i membri della squadra americana hanno dato vita all’incontro di basket più entusiasmante della storia.

Giorgio Terruzzi – “Suite 200. L’ultima notte di Ayrton Senna”

Sabato 30 aprile 1994, Hotel Castello. Nella Suite 200 si consuma l’ultima notte di Ayrton Senna. Una notte di riflessioni e tormenti, tra questioni familiari e paura per quanto sarebbe potuto accadere nel Gran Premio di San Marino in programma il giorno dopo. Ore descritte con dovizia di particolari da Giorgio Terruzzi, che ha tracciato il profilo di uno dei piloti più amati di sempre.

Davide De Zan – “Pedala! Il romanzo di chi ha voluto la bici”

Una sorta di dichiarazione d’amore verso la bicicletta, pronunciata da uno dei migliori cantori del ciclismo in Italia. Davide De Zan narra le gesta dei più grandi campioni della storia del ciclismo: da Bartali a Merckx, fino ad arrivare al suo grande amico Marco Pantani. Un excursus che però parte dal suo rapporto con la bicicletta, inseparabile amica fin dalla gioventù.

Norman Mailer – “La sfida”

Un incontro che va oltre lo sport e che rimane tra gli eventi più famosi della storia del ‘900. Si tratta della sfida tra Muhammad Alì e George Foreman, andata in scena nel 1975 sul ring di Kinshasa. Un match – come spesso accade – tra due uomini diversi sotto tutti i punti di vista, raccontata da Mailer nei minimi particolari. Un tuffo nel passato, con la speranza che in futuro altri eventi di questo calibro tornino a far emozionare tutti gli appassionati di sport.