I nostri consigli: 10 film sullo sport da vedere durante la quarantena

La quarantena trascorre lenta, con le persone bloccate a casa per via dell’emergenza Coronavirus. Un’occasione per riflettere su quanto sta accadendo, ma anche per dedicarsi a quelle attività che vengono trascurate nelle giornate normali e frenetiche. Tra queste, mettersi in poltrona e godersi un bel film, magari di sport, visto che questo settore è stato completamente bloccato dal Covid-19. Dopo aver consigliato dieci titoli di letteratura sportiva, ecco altrettanti film da non perdere.

Ron Howard – “Rush”

Uno dei duelli appassionanti della storia dello sport, tra due sfidanti che non potrebbero essere più diversi. Il freddo e calcolatore Niki Lauda contro il guascone e spericolato James Hunt. Due mondi opposti che rivaleggiano fin da ragazzi e che si ritrovano in Formula 1, dando vita ad un duello avvincente e per certi versi drammatico nel mondiale del 1976

Janus Metz – “Borg McEnroe”

Parlando di duelli immortalati dal grande schermo, nel 2017 è stato raccontato quello tra due dei tennisti migliori di sempre. Bjorn Borg e John McEnroe: il freddo contro il ribelle, avversari per 14 volte tra il 1978 e il 1981. Il confronto più famoso tra i due – sui cui si basa gran parte del film – riguarda la finale di Wimbledon del 1980. Una partita difficile da dimenticare per chi ha avuto la fortuna di vederla.

Thomas Carter – “Coach Carter”

Un gruppo di ragazzi destinati alla miseria e in certi casi alla delinquenza, trasformati in una squadra di uomini e studenti. Un miracolo targato Ken Carter, ex giocatore professionista di basket che va ad allenare la squadra Richmond High School. Il rapporto con i suoi ragazzi avrà un inizio in salita, ma con il passare del tempo il coach riuscirà ad entrare nel cuore dei suoi giocatori e a garantire loro un futuro migliore.

Lexi Alexander – “Hooligans”

Spirito di gruppo, appartenenza, ma anche contrasti interni e con altre fazioni. Comprende tutto questo il fenomeno degli hooligans, raccontato magistralmente da Lexi Alexander nel film uscito nel 2005. Il protagonista è Matt Buckner che, da studente di Harvard brillante ma insicuro, comincia a guardare il mondo da un’altra prospettiva quando entra nel gruppo più accesso dei tifosi del West Ham.

David Evans – “Febbre a 90°”

L’amore per una squadra di calcio: un legame indissolubile, difficile da spigare razionalmente e da capire per coloro che non sono coinvolti emotivamente. Un amore può anche far superare i contrasti tra padre e figlio, ma anche creare tensioni tra marito e moglie quando la famiglia viene messa dopo il calcio. Una storia altalenante e bellissima, che lega il protagonista Paul Ashworth alla sua squadra del cuore: l’Arsenal. Storia tratta dall’avvincente romanzo di Nick Hornby.

Jeff e Michael Zimbalist – “Pelé”

Dalle favelas di Bauru al primo trionfo con il Brasile. Può essere riassunta così l’ascesa di Pelé, sul podio dei migliori giocatori della storia del calcio. Un fuoriclasse dal talento cristallino, che è sbocciato in tutta la sua essenza nonostante numerosi ostacoli da superare: dall’iniziale desiderio del padre di allontanarlo dal calcio a una diversa visione di questo sport da parte dei suoi primi allenatori.

Álex de la Iglesia – “Messi: storia di un campione”

La nuova divinità del pallone, che parte da Rosario e arriva ad incantare gli stadi di tutto il mondo. Con un bellissimo documentario uscito nel 2014 su Netflix, Álex de la Iglesia ha voluto raccontare la vita di Lionel Messi. Gioie, delusioni e tanti aneddoti nel percorso di un calciatore che, grazie alle sue divine qualità calcistiche, è riuscito ad arrivare in Europa e a diventare il migliore al mondo.

Clint Eastwood – “Invictus: l’invincibile”

Tra i film a tema sportivo assolutamente da vedere, non poteva certo mancare il capolavoro di Clint Eastwood. La storia di uomo senza tempo come Nelson Mandela, di un paese in grande difficoltà come il Sudafrica a metà anni ’90 e di una squadra – la nazionale sudafricana di rugby – capace di un’impresa che va oltre lo sport: vincere il mondiale ma, soprattutto, riunire il paese.

Stephen Hopkins – “Race: il colore della vittoria”

Ci sono campioni che restano nella storia per una vittoria o per un particolare gesto, mentre altri capaci di imprese che vanno al di là dello sport. Tra queste icone figura Jesse Owens, campione afroamericano di atletica leggera capace di vincere 4 medaglie d’oro alle Olimpiadi del 1936 a Berlino. Un ragazzo di colore che trionfa nella patria del nazismo: un evento che, a livello di portata epica e di significato, ha pochi eguali nella storia.

James Mangold – “Le Mans ’66: la grande sfida”

Chiude questa carrellata di film sportivi il più recente in ordine cronologico, ovvero l’opera riguardante la 2 Ore di Le Mans del 1966. La storia parla dell’accesa rivalità tra Ford e Ferrari, con la scuderia statunitense decisa a rilanciare il suo marchio vincendo la prestigiosa corsa di Le Mans. Impresa raggiungibile a patto di battere il cavallino rampante, che sembra un avversario insormontabile.