C’è la eNazionale Timvision Pes che si è appena qualificata agli Uefa e-Euro 2020. La eSerie A Tim lanciata a febbraio. E poi la Formula 1 giocata virtualmente in Bahrain e la MotoGp al Mugello con corsa rigorosamente elettronica. Gli eSport sono diventati protagonisti dato lo stop dei circuiti tradizionali. I numeri di Eurispes nel suo rapporto 2020 non lasciano dubbi su un boom degli eSport che era già in atto e che oggi vola: 500 milioni di persone nel mondo (un milione in Italia) seguono almeno un evento elettronico a settimana.

Duecento milioni di dollari è invece il totale dei montepremi nel mondo registrato a fine 2019 (nel 2018 la cifra era di 150 milioni). Già a fine 2019 il settore cresceva sensibilmente ma nel mezzo della pandemia giocare virtualmente, dal calcio al basket, non è più solo un’opportunità ma una vera e propria scelta obbligata. Così i club e leghe si organizzano tra eventi benefici e campionati sostitutivi. Ecco le novità più interessanti, esport dopo esport.

A febbraio 2020 la Lega Serie A ha inaugurato il suo primo campionato di calcio virtuale poi sospeso a causa dell’emergenza sanitaria. La eSerie A TIM si compone di 17 club tra cui Bologna, Atalanta, Lazio e Roma, ora in attesa di entrare nel vivo della competizione date le restrizioni. Le qualificazioni per i relativi pro-player nel frattempo vanno avanti, così come le amichevoli. Tra i gamer, l’Udinese eSports ha scelto Girolamo Giordano, in arte GoldenBoy92, la Lazio eSports ha voluto Fabio Massimo, il Cagliari Cosimo “NBD2699” Guarnieri.

Inaugurata anche la Everybody Plays Home, una serie di partite amichevoli e tornei rigorosamente da casa. Già disputate Udinese – Juventus e il triangolare ACF Fiorentina Esports, Atalanta Esports e Genoa Esports e il quadrangolare tra Roma, Inter, Fiorentina e Genoa. In Europa ci si organizza allo stesso modo tra eventi più o meno competitivi. Marco Asensio, ancora infortunato, ha ‘vinto’ con il Real Madrid la Liga Santander Challenge Cup: il torneo di FIFA 20 su Twitch con i migliori giocatori spagnoli organizzato per scopi benefici. I suoi avversari? Marcos Llorente per l’Atletico, Reguilon per il Siviglia e Soler per il Valencia.

La NBA non si è persa d’animo: ha infatti organizzato un torneo di NBA2K – popolare videogioco – con 16 squadre; ognuna capitanata da un giocatore NBA. Tra i partecipanti Kevin Durant, Domantas Zabonis, Zach Lavine, Andre Drummond, Donovan Mitchell e DeMarcus Cousins. Joypad in mano l’evento andrà onda il prossimo 3 aprile su ESPN.

Players only 😏 16 NBA players will compete head to head in the NBA 2K Players Tournament. First Round starts this Friday on ESPN

Tweet #NBA2KTourney to tell us who you got as the best 2K player https://t.co/vGw6TgbqB8

— NBA 2K20 (@NBA2K) March 31, 2020