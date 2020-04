Da TikiTaka a TikiCasa. Per parlare di calcio senza uscire dalla propria abitazione. Ogni lunedì alle 21, a partire dal 6 aprile, il salotto di Mediaset si sposta in quello della casa di Pierluigi Pardo e la trasmissione si potrà seguire in diretta sul profilo Instagram del giornalista sportivo. Come sempre si collegheranno ospiti del mondo del pallone, ma anche dello spettacolo, grandi chef e cantanti.

Tra i protagonisti della prima, sperimentale, serata gli opinionisti di sempre: Bobo Vieri, che racconterà la nascita della sua seconda figlia vissuta in diretta su FaceTime, Antonio Cassano, Ciro Ferrara, che si divertirà a prendere in giro il conduttore. E Alberto Brandi, che illustrerà il lavoro di SportMediaset durante i giorni della quarantena.

Ma non solo: smartphone alla mano potremo scoprire alcuni segreti degli chef Oldani e Borghese e ascoltare alcuni brani di Giuliano Sangiorgi, Pupo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas e Calcutta. Poi tanto intrattenimento con Diletta Leotta, Melissa Satta, Linus, Nicola Savino, Claudio Cecchetto e Rudi Zerbi.

Ma in un momento così delicato, a causa dell’emergenza Coronavirus, ci sarà spazio anche per l’attualità con gli interventi di Enrico Mentana, Diego Bianchi, Corrado Formigli, Walter Veltroni, Stefano Boeri e il premier albanese Edi Rama.