Coronavirus, si ferma anche il campionato A1 femminile di volley

L’emergenza Coronavirus ferma anche la pallavolo. E lo scudetto della stagione 2019/2020 non verrà assegnato. Il campionato di serie A1 femminile è definitivamente concluso vista l’impossibilità di programmare in tempi brevi e certi la ripresa. L’assemblea delle società di serie A1 e A2, riunitasi lunedì in video-conferenza, ha votato e determinato “per la stagione in corso per quanto riguarda il massimo campionato femminile di concludere anticipatamente il Campionato 2019-20; di proclamare l’Imoco Volley Conegliano quale vincitrice della Regular Season; di lasciare come da norma alla Fipav la decisione in merito alla assegnazione o meno dello Scudetto; di stabilire l’accesso alle Coppe Europee 2020/21 secondo la classifica del 16 febbraio 2020, successiva alla 19 giornata di Regular Season, l’ultima disputata da tutte le squadre di Serie A1; di stabilire l’annullamento delle retrocessioni dalla Serie A1 alla Serie A2. Avrebbero diritto a iscriversi alla prossima serie A1, invece, 16 squadre (le 14 della scorsa stagione più le due neopromosse Trento e San Giovanni in Marignano), che dovranno presentare regolare domanda entro il prossimo 13 luglio. “Riteniamo – ha commentato Enrico Marchioni, direttore generale della Igor Volley Novara campione d’Europa in carica – che il campionato in queste condizioni non possa riprendere e, sebbene a malincuore, è stata presa la scelta giusta determinando la conclusione della stagione”.