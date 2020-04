Calcio, musica, ricette e ricordi sul profilo Instagram di Pierluigi Pardo: ‘TikiCasa’ piace e diverte

Tre ore di diretta e una marea di ospiti che hanno scherzato, cantato, raccontato aneddoti, ripescato ricordi, spiegato ricette di cucina e trucchi per intrattenere i bambini a casa. E poi ognuno ha riportato l’esperienza personale di come si vivono i giorni di lockdown dovuti all’emergenza Coronavirus. Giunto alla quarta puntata “TikiCasa“, la versione da quarantena di “TikiTaka”, il programma di Mediaset condotto da Pierluigi Pardo, piace sempre più agli utenti che lo seguono dal profilo Instagram del giornalista sportivo commentando live gli interventi. Spettatori che, anche in occasione del quarto appuntamento, sono stati tantissimi, con punte di oltre duemila persone collegate quando Jovanotti suonava la chitarra e mentre Bobo Vieri ricordava l’anno magico vissuto a Madrid, con la maglia dell’Atletico.

Di calcio si è parlato al passato anche con Antonio Cassano e Ciro Ferrara. E della possibile ripresa del campionato, a cui è connessa la discussone sul taglio degli stipendi dei giocatori, con Massimo Caputi. Ma la scena, era inevitabile, se l’è presa anche questa volta il Covid-19. Ma con toni positivi e di speranza. Pur affrontando l’argomento pandemia con serietà e senza nascondersi, ognuno ha cercato di dare agli altri una pacca d’incoraggiamento (virtuale) sulla spalla. Ne è arrivata anche una dagli Stati Uniti, da parte di Danilo Gallinari, in attesa della ripresa della Nba. E da Milano, tra le città più colpite dal Coronavirus, con Guido Meda che, dopo essersi divertito a commentare una gara di MotoGp virtuale, ha raccontato come i piloti, abituati a confrontarsi con i rischi della pista, abbiano timore di un nemico invisibile e difficile da intercettare.

E dopo un tuffo nelle notizie di giornata con Enrico Mentana, la cantante Cristina D’Avena ha spiegato come far capire ai bambini l’importanza di stare a casa. Poi lo chef Davide Oldani, in occasione del Carbonara Day, ha svelato come replicare il piatto in modo perfetto. Fatta da casa, con mezzi tecnologici arrangiati, TikiCasa ha regalato una serata di svago. Sono mancate le voci dal campo e le discussioni che abitualmente accendono lo studio, ma è stato comunque un piccolo passo verso una normalità che ci si augura possa tornare il prima possibile. Il prossimo lunedì, dalle 21, sul profilo Instagram di Pardo.