Basta triple e rimbalzi, lo scudetto non verrà assegnato. La Serie A e la Serie A2 di basket sono ufficialmente concluse. Dopo la chiusura anticipata dei campionati di serie B, della A1 e A2 femminile e di tutti i tornei regionali e nazionali dilettanti, la Fip “constatata la permanente emergenza epidemiologica da Covid-19 su tutto il territorio nazionale e Considerato che dai Dpcm e dalle ordinanze emesse, fino a questo momento, dal governo e dalle Regioni non emergono date certe circa la possibilità di ripresa dell’attività sportiva in condizioni di totale sicurezza” ha deciso di “dichiarare conclusi i due campionati”.

Lo scudetto del basket – come annunciato dal presidente della Federazione italiana pallacanestro, Gianni Petrucci – non verrà assegnato. “Mi è stato detto dal presidente della Lega Gandini che tutti si sono allineati sul buonenso, mi auguro che non arrivino lamentele da parte di alcune società, ma se dovessero arrivare, anche noi abbiamo i nostri legali”, sottolinea Petrucci che ha incontrato il ministro Spadafora (“è stato un incontro molto cordiale”), precisando che il rientro dei tanti stranieri che giocano nel nostro campionato non ha inciso sulla decisione di chiudere il torneo (“Sarebbe stata soltanto un’ulteriore difficoltà”) per poi sottolineare: “È una decisione amara, un’interruzione storica, del resto non abbiamo mai vissuto una pandemia del genere”.