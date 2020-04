Occhio al mercato. Secondo gli esperti la prossima sarà una sessione ricca di scambi e di contropartite a causa del Coronavirus e della conseguente crisi economica. Insomma, non è detto che non possano cambiare squadra anche giocatori costosi come Lautaro Martinez o Paul Pogba. El Mundo Deportivo ha stilato la Top 11 (con qualche riserva) dei prospetti più interessanti, divisi per ruolo. Ovviamente ci sono anche l’attaccante dell’Inter e il centrocampista del Manchester United.

Da Kepa a Cancelo

Un portiere, anzi due. Kepa Arrizabalaga, il portiere del Chelsea, non ha vissuto la sua miglior stagione a Londra. Lampard, più volte, gli ha preferito Caballero. In Inghilterra, da qualche settimana, si parla di uno scambio con Gianluigi Donnarumma, in uscita dal Milan.

Tra i terzini destri, occhio a due portoghesi. I media inglesi, Telegraph in testa, vedono un futuro lontano dal Barcellona per Nelson Semedo e dal Manchester City per Joao Cancelo. Il primo potrebbe rientrare nell’affare Lautaro, il secondo piace al Bayern Monaco.

Uno dei centrali di difesa più appetiti è sicuramente Dayot Upamecano del Lipsia. Nei mesi scorsi era anche finito sul taccuino dei dirigenti del Milan, ma la clausola fissata a 60 milioni di euro ha scoraggiato i rossoneri. Le pretendenti? Barcellona, Real Madrid, Arsenal e Bayern Monaco.

Infine, la corsia mancina. Piace, e tanto, l’ex Inter Alex Telles, terzino sinistro del Porto. Barcellona, Paris Saint Germain e soprattutto Chelsea sono alla finestra.

Pogba-Ruiz in mezzo, ma occhio a Sancho

Occhi su Paul Pogba. Mino Raiola vorrebbe portarlo al Real Madrid o riportarlo alla Juventus. Da quando è tornato al Manchester United, nel 2016, non è più stato quello ammirato a Torino. Probabilmente cambierà aria. Ma il francese non è il solo a far gola in mezzo al campo. Una delle rivelazioni del Napoli dello scorso anno, che però non si è ripetuto nella stagione attuale, è Fabian Ruiz. Esploso nel Betis, potrebbe tornare nella Liga. Piace tanto alle due big, Barcellona e Real Madrid, ma il Napoli lo farà pagare caro.

Spostandoci sulle fasce, ecco forse l’esterno sinistro più promettente al mondo in questo momento. Jadon Sancho potrebbe tornare in Inghilterra dopo aver mostrato il suo valore in Bundesliga con il Borussia Dortmund. Ex Manchester City, potrebbe passare allo United per una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Spesa che incoraggerebbe la cessione di Pogba. A destra troviamo un altro giovane, Ferran Torres, 20 anni compiuto a fine febbraio. Gioca nel Valencia, ma potrebbe cambiare aria molto presto. Il suo contratto scade nel 2021: su di lui ci sono Juventus, Real Madrid, Borussia Dortmund e Manchester City.

Attacco, non solo Lautaro

Lautaro Martinez fa inevitabilmente parte di questa Top 11. Il Toro piace al Barcellona, ha una clausola di 111 milioni di euro e piace tantissimo a Lionel Messi, che lo vorrebbe come compagno di club e non solo di nazionale. Al Barcellona dovrebbe fare ritorno un altro ex nerazzurro, Philippe Coutinho, ma senza fermarsi. Il brasiliano probabilmente non sarà riscattato dal Bayern Monaco: facile che torni in Premier League.

Chiudiamo con l’uragano Harry Kane: potrebbe lasciare il Tottenham? Redknapp, che è stato un suo allenatore, in settimana ha dichiarato che il capitano degli Spurs lascerebbe la squadra londinese solamente per andare a giocare in due top club: Real Madrid o Barcellona. Stuzzica l’idea di vederlo al Santiago Bernabeu, dopo il flop di Jovic.