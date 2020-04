Primi effetti definitivi del Coronavirus a livello sportivo, visto che uno dei cinque principali campionati europei non riprenderà la stagione in corso. Si tratta della Ligue 1, come comunicato dal primo ministro francese Edouard Philippe davanti all’Assemblea Nazionale: “La stagione 2019/20 degli sport professionistici, compreso il calcio, non potrà riprendere”.

Una decisione drastica quella presa in Francia, ma dettata dal buon senso nella gestione della pandemia. Secondo il premier transalpino, sarebbero troppi i rischi nel concedere a breve lo svolgimento di eventi come le partite di calcio, che mobilitano migliaia di persone. Molto probabilmente si ripartirà ad agosto, ma direttamente dalla prossima stagione.

Titolo assegnato? Due casi diversi in Europa

Presa questa decisione, come si muoverà la federazione francese per l’assegnazione del titolo 2019/20? La classifica da prendere in considerazione è ferma alla 28/a giornata, con il Paris Sanit-Germain al comando con 12 punti di vantaggio sull’Olimpique Marsiglia. Un margine considerevole, che potrebbe spingere ad assegnare il titolo ai parigini. Una decisione analoga è stata presa in Belgio, con la stagione che si è conclusa in anticipo – sempre per il Coronavirus – e con il Bruges dichiarato campione. In Olanda invece non è stato assegnato il titolo all’Ajax, al comando della classifica al momento dello stop definitivo.

Posti in Europa e retrocessioni

Per quanto riguarda qualificazioni alle coppe europee, retrocessioni in Ligue 2 e promozioni in massima serie, verranno prese in considerazione le classifiche al momento della sospensione dei campionati. PSG e Olimpique Marsiglia andranno direttamente alla fase a gironi della Champions League, mentre il Rennes partirà dal terzo turno preliminare. In Europa League la Francia verrà rappresentata dal Lille, a cui potrebbe fare compagnia il Saint Etienne. Il presidente dei biancoverdi Bernard Caiazzo, infatti, vuole che al suo club venga data la possibilità di giocare in Europa League nel caso in cui non venga disputata la finale di Coup de France contro il PSG.

Ad Amiens e Tolosa l’amaro destino di finire direttamente in Ligue 2, mentre Lorient e Lens saliranno di categoria. Il regolamento prevede anche uno spareggio tra la terzultima di Ligue 1 e la terza classificata in Ligue 2. Se tale formula dovesse essere mantenuta, le squadre coinvolte sarebbero il Nimes – davanti ad Amiens e Tolosa nella massima serie transalpina – e l’Ajaccio, alle spalle di Lorient e Lens.